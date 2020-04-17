Дутерте пригрозил нарушителям карантина жёсткими мерами

https://static.news.ru/photo/2798c000-8081-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Родриго Дутерте Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил ввести жёсткие меры, подобные действующим во время военного положения, чтобы остановить людей от праздного шатания по улицам в период пандемии коронавируса.

Лидер азиатской страны обратился к населению после того, как власти сообщили о существенном увеличении количества автомобилей на дорогах Манилы, которые около месяца оставались практически пустыми, уточняет France-Presse.

Я просто прошу немного дисциплины. Если нет, если вы мне не верите, тогда действовать будут войска и полиция. Военные и полиция будут обеспечивать социальное дистанцирование в комендантский час. Это как военное положение. Выбирать вам, — заявил глава государства, выступая по телевидению вечером 16 апреля.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил правоохранителям расстреливать непокорных людей, нарушающих карантин. После этого полицейский застрелил мужчину без маски, который отказывался слушать врачей и угрожал им косой, писал NEWS.ru.