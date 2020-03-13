https://static.news.ru/photo/63e23824-652a-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Rose/imageBROKER.com/Global Look Press

Троих туристов из России, дрейфовавших в море на самодельном моторном плоту, спасли в акватории вьетнамской провинции Кьензянг.

Россиян – двух мужчин и женщину – обнаружили местные рыбаки в районе острова Хонче. Они сообщили об этом в спасательные службы, а те, в свою очередь, переправили туристов на сушу и передали управлению внешних связей провинции.

Туристы рассказали, что хотели самостоятельно добраться до отдалённых островов, но путешествие прервалось из-за поломки двигателя. В результате они провели в море около суток, сообщает портал VnExpress.

Ранее NEWS.ru писал, что египетские военные моряки спасли двух туристов с тонувшей в южной части Красного моря яхты. Предположительно судно опрокинулось из-за сильного ветра.