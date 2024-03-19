Домашний кролик бабушки оставил без пальца 11-месячную девочку В Китае домашний кролик откусил палец 11-месячной девочке

В КНР кролик откусил грудному ребенку указательный палец правой руки, сообщило издание South China Morning Post (SCMP). Серьезную травму получила 11-месячная девочка Нини.

Ребенка из уезда Лисинь провинции Аньхой привели к бабушке. Женщина вышла на кухню, чтобы приготовить внучке завтрак, но услышала крик ребенка. Цзян бегом вернулась в девочке и обнаружила, что у малышки нет части указательного пальца.

Оказалось, что, стоявшая у клетки с кроликом, Нини просунула внутрь палец. Питомец укусил ее. Цзян сообщила родителям внучки о случившемся. Девочку доставили больницу и оказали медицинскую помощь. Но сохранить палец не удалось, так как его оторванную часть члены в панике не успели найти.

Ранее в штате Колорадо ящерица выбралась из клетки и убила своего хозяина. У американца было хобби — содержание ядовитых питомцев. В качестве любимца у него также был паук-птицеед. Всего полиция нашла в его доме 26 видов пауков.

Скорую вызвала девушка погибшего. Она была в другой комнате, когда рептилия укусила сожителя. Вбежав в комнату, девушка увидела, как ящерица вцепилась в руку молодого человека. Из-за попавшего в организм яда у молодого человека началась рвота и остановилось дыхание. До смерти за его жизнь четыре дня боролись медики.