Многоэтажный жилой дом обрушился в китайском городе Шэньчжэнь.
Видео происшествия опубликовал турецкий телеканал
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Ранее News.ru писал, что как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске. Точное количество погибших пока неизвестно.
Рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия обвалились в строящемся здании на улице Ударной.