https://static.news.ru/photo/7bfb8702-c9a9-11e9-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lydia354217306/twitter.com

Многоэтажный жилой дом обрушился в китайском городе Шэньчжэнь.

Видео происшествия опубликовал турецкий телеканал Anews . На кадрах запечатлено упавшее здание в жилом квартале.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее News.ru писал, что как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске. Точное количество погибших пока неизвестно.

Рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия обвалились в строящемся здании на улице Ударной.