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Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, за 27 февраля в материковом Китае умерли 44 человека.

Общее число жертв недуга достигло 2788, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось до 78 824. Врачи вылечили и выписали из больниц 36 117. Ранее NEWS.ru...