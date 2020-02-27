Расположенные в японской столице тематические парки развлечений Диснейленд и Дисней Си будут закрыты с 29 февраля. Руководство пошло на такой шаг, чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения COVID-19.
Компания-оператор The Oriental Land, руководящая работой парков, предполагает, что они вновь откроются для посетителей 16 марта,
Людей, которые заранее оплатили входные билеты, проинформируют о возврате денежных средств.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, правительство
Ранее политик высказался за закрытие всех школ в стране до конца марта, писал NEWS.ru.
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