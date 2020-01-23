Расположенный в Шанхае тематический парк развлечений Диснейленд будет закрыт с 25 января. Руководство пошло на такой шаг, чтобы помочь предотвратить распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте парка,
О том, когда парк будет вновь открыт для публики, сообщат дополнительно. Людям, которые заранее оплатили входные билеты и проживание в гостинице при Диснейленде, вернут деньги.
Как писал NEWS.ru, число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 26 человек. В связи с этим в Китае приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие ограничения действуют в городе Ухань, где остановлено даже метро и автобусы
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