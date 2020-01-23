https://static.news.ru/photo/d99ee188-3e7a-11ea-b077-fa163e074e61_660.jpg Парк Диснейленд в Шанхае Фото: Xinhua/Global Look Press

Расположенный в Шанхае тематический парк развлечений Диснейленд будет закрыт с 25 января. Руководство пошло на такой шаг, чтобы помочь предотвратить распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте парка, сказано , что сотрудники Диснейленда продолжат следить за ситуацией и будут находиться в тесном контакте с местными властями.

О том, когда парк будет вновь открыт для публики, сообщат дополнительно. Людям, которые заранее оплатили входные билеты и проживание в гостинице при Диснейленде, вернут деньги.

Как писал NEWS.ru, число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 26 человек. В связи с этим в Китае приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие ограничения действуют в городе Ухань, где остановлено даже метро и автобусы