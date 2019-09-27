https://static.news.ru/photo/ade9de10-e1ca-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральное консульство РФ в южнокорейском Пусане проверяет данные о россиянах на горящем грузовом судне в порту города Ульсан. Дипломаты постоянно держат связь с местными властями.

Мы получили информацию, сейчас её проверяем. Находимся в контакте с полицией и властями по этому поводу, — цитирует сообщение представительства РИА Новости .

О ЧП стало известно 28 сентября текущего года. На борту находились граждане России и Филиппин находились на судне. Известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. По предварительной информации, на объекте произошёл взрыв. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не установлено, писал News.ru.