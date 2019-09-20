Фото: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Первый официальный визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Японию начался не очень гладко. В ходе общения с прессой по прилёте в Токио политик перепутала Страну восходящего солнца с КНР.

Это невероятно захватывающее время для Новой Зеландии и её отношений с Китаем, — сказала новозеландский премьер. Ардерн поспешила исправить себя, сообщает TVNZ. Ошибку она списала на длительный перелёт и смену...