Очередные протестные акции запланированы в Гонконге на 20--22 сентября. В связи с этим сотрудники Генерального консульства РФ призвали находящихся в городе россиян соблюдать осторожность.
Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок, — сказано в сообщении дипломатов, размещённом в
Сотрудники Генконсульства отметили, что протесты могут стать причиной перебоев в работе общественного транспорта.
Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс Соединённых Штатов принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.