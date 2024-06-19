Дипломат раскрыл, что КНДР может дать России Дипломат Бакланов: КНДР может поставлять в Россию оружие

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КНДР может поставлять в Россию военное оружие, считает зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Как он отметил в беседе с «Радио 1», также Северная Корея может отправлять изделия из руды, стали и железа.

Эксперт объяснил, что в КНДР хорошая сталелитейная промышленность. Также в стране хорошая текстильная промышленность, которая составит конкуренцию китайским товарам.

Еще у них высокого уровня военная промышленность. Образцы вооружений совместимы с нашим, это тоже для нас интересно, особенно в условиях ведения СВО, — отметил дипломат.

Бакланов добавил, что проблем с поставками не возникнет, так как между КНДР и Россией замкнутые отношения, то есть без участия других стран. Однако нужно решить вопрос с санкциями против Северной Кореи, которые были введены в 2006–2013 годах. Они полностью потеряли свою политическую актуальность, заключил дипломат.

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может помочь КНДР в борьбе с западными санкциями, наложив запрет на продление ограничений. Сенатор отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия имеет на это полное право.