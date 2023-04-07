Diplomat: Путину остался один шаг до решающего удара по Западу Diplomat: для решающего удара по Западу Путину следует сблизить Индию и Китай

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин должен сблизить Индию и Китай, после этого он будет готов к решающему удару по Западу, заявил обозреватель Diplomat Мохамед Зишан. По его мнению, проблема в том, что в Нью-Дели не доверяют Пекину.

Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе, — рассказал Зишан.

Он напомнил об ответе Индии на столкновения на границе с Китаем в 2020 году. Нью-Дели прибег тогда к жестким мерам, введя ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов. Однако это, считает журналист, вовсе не означает, что Индия не захочет бросить вызов глобальному господству доллара.

При этом в Пекине могут готовиться к экономическому противостоянию с Западом из-за ситуации вокруг Тайваня, добавил Зишан.

Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <...>, то на Востоке может сформироваться новый блок, — предположил обозреватель.

По его словам, США должны внимательно следить за развитием такой тенденции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог уговорить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине. Макрон призывал лидера Китая осудить действия России, но тот вообще не упомянул страну в своих заявлениях. При этом Макрон нарушил протокол, так как на пресс-конференции говорил почти в два раза больше, чем принимающий его Си.