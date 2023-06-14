Дипломат из КНР оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине Посол КНР в России Чжан: Запад положительно отнесся к плану Пекина по Украине

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Усилия Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта оценили в странах Европы, которые посетил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, которые приводит РИА Новости, оценка оказалась позитивной.

Посол напомнил, что с 15 по 28 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза, а также Россию. Во всех столицах он вел консультации о политическом урегулировании вопроса.

Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине, отдают должное миротворческим усилиям Китая и надеются, что Китай сыграет в этом вопросе позитивную роль, — рассказал дипломат.

Пекин в феврале предложил план урегулирования конфликта, включающий 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что Болгария, Италия, Австрия и Венгрия являются самыми дружелюбными странами по отношению к России. Так считает пресс-служба Европейского совета по международным отношениям со ссылкой на апрельский опрос. В них 65%, 24%, 34% и 39% респондентов соответственно назвали РФ союзническим государством. По мнению болгар, итальянцев, венгров и австрийцев, с Россией у их стран складываются партнерские отношения.