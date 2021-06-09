Девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

https://static.news.ru/photo/01159696-c9d3-11eb-98c9-96000091f725_660.jpg Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press

В результате обрушения здания в Южной Корее погибли по меньшей мере девять человек. Ещё восемь получили повреждения. Об этом в четверг, 10 июня, сообщают журналисты Korea JoongAng Daily, ссылаясь на информацию от сотрудников спасательных служб.

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу. Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести тщательное расследование.

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу EPA/ТАСС Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу EPA/ТАСС Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу. EPA/ТАСС Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу. EPA/ТАСС Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу. EPA/ТАСС Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта. NEWSIS/XinHua/Global Look Press Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта. NEWSIS/XinHua/Global Look Press Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта. NEWSIS/XinHua/Global Look Press В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия nocutnews.co.kr В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия nocutnews.co.kr В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия hani.co.kr

Ранее стало известно, что в результате обрушения четырёхэтажного здания в индийском городе Мумбаи погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает издание India Today.

По данным СМИ, здание обрушилось, когда в нём находилось много народа, включая детей. Спасатели вытащили из-под завалов 15 человек. Семь человек получили серьёзные травмы. Работы по расчистке продолжаются.