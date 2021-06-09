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Девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

12:59, 10 июня 2021
Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press

В результате обрушения здания в Южной Корее погибли по меньшей мере девять человек. Ещё восемь получили повреждения. Об этом в четверг, 10 июня, сообщают журналисты Korea JoongAng Daily, ссылаясь на информацию от сотрудников спасательных служб.

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу. Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести тщательное расследование.

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу

EPA/ТАСС

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

nocutnews.co.kr

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

nocutnews.co.kr

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

hani.co.kr

Ранее стало известно, что в результате обрушения четырёхэтажного здания в индийском городе Мумбаи погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает издание India Today.

По данным СМИ, здание обрушилось, когда в нём находилось много народа, включая детей. Спасатели вытащили из-под завалов 15 человек. Семь человек получили серьёзные травмы. Работы по расчистке продолжаются.

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