Жительницу Индии облили кислотой за отказ выходить замуж

https://static.news.ru/photo/e9285b40-801c-11eb-bc26-96000091f725_660.jpg Прамодини Рул Фото: twitter.com/PramodiniRoul

Жительница Индии Прамодини Рул встретила свою любовь в больнице. Девушка оказалась в медицинском учреждении из-за ожога лица кислотой. Её облили токсичным веществом за отказ выходить замуж.

Подробности истории приводит The Mirror. 28-летняя Рул получила ожоги в возрасте 15 лет, отказавшись связывать жизнь с навязанным ей мужчиной. Она лишилась волос и почти полностью потеряла зрение. За последние 13 лет девушке сделали несколько операций.

Её нынешний возлюбленный — 29-летний Сародж Саху. Знакомая молодого человека работала в больнице, где лечили Рул. Пара познакомилась в 2018 году. Саху бросил работу, чтобы ухаживать за девушкой. Рул смогла увидеть своего партнёра только в 2020 году после очередной операции. Молодые люди поженились в 2021 году.

В настоящее время пара помогает людям, пострадавшим от нападения с использованием кислоты. Супруги живут и работают в штате Одиш.

Летом 2020 года полицейские Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина угрожал убийством 27-летней сотруднице турфирмы. Как писал NEWS.ru, девушка вызвала сотрудников правоохранительных органов, сообщив, что в офис пришёл мужчина, держащий в руках банку с неизвестным веществом. Он сообщил, что в ней кислота, и угрожал облить работницу организации. Предполагаемый преступник требовал вернуть ему деньги, уплаченные ранее за тур.