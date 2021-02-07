Десятки тысяч граждан Мьянмы вышли на протесты против военного переворота

https://static.news.ru/photo/595487da-69d5-11eb-8493-96000091f725_660.jpg Фото: Aung Kyaw Htet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Мьянмы протестуют против военного захвата власти в стране. На улицы крупнейших городов вышли десятки тысяч граждан.

В понедельник, 1 февраля, президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства, Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

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ááá - Aung Khin Min pic.twitter.com/S4DVtKUSFT — Mizzima News (@MizzimaNews) February 8, 2021

Арестованы были не только президент и госсоветник, но лишь они пока остаются под домашним арестом. Ряд депутатов партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), задержанных 1 февраля, были освобождены через несколько дней.

Граждане выступают против военного госпереворота. Третий день подряд в стране идут протесты против насильственного захвата власти представителями вооружённых сил. Примечательно, что к шествиям присоединились и буддийские монахи, имеющие значительный авторитет среди граждан. Для разгона демонстрантов полиция начала применять водомёты.

Сложившаяся ситуация обратила на себя внимание во всём мире. Не преминули высказаться по этому поводу Соединённые Штаты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуацией в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров азиатского государства, писал NEWS.ru.