Десятки человек погибли в результате взрыва на митинге в Пакистане Взрыв на политическом митинге в Пакистане унес жизни 35 человек

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел на одной из площадей пакистанского города Хар во время проведения политического митинга партии JUI-F, сообщило издание Aljazeera со ссылкой на местные власти. В результате происшествия погибли 35 человек.

С ранениями различной тяжести в больницу были доставлены более 100 человек. По словам заведующего неотложной помощью Азама Хана, некоторых из пострадавших пришлось транспортировать в госпитали по воздуху.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее. По словам журналиста Камаля Хайдера, взрыв мог устроить террорист-смертник, являющийся членом движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт на одном из кораблей Черноморского флота. Сотрудники службы задержали диверсанта, у которого изъяли два самодельных взрывных устройства. Преступник является служащим Военно-морского флота. По данным ведомства, его завербовала украинская разведка.