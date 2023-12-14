Бывшего замминистра юстиции Японии заподозрили в подкупе избирателей Полиция провела обыски в доме бывшего замминистра юстиции Японии

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Сотрудники полиции проводят обыски в доме и офисе бывшего заместителя министра Японии, депутата правящей Либерально-демократической партии Мито Какидзавы, сообщает информационное агентство Kyodo. По его данным, мужчину подозревают в подкупе нескольких членов законодательной ассамблеи района Кото в Токио. Предполагается, что именно благодаря подкупу избирателей Какидзаве удалось добиться победы кандидата, которого он поддерживал на выборах.

По версии следствия, Какидзава платил членам местной ассамблеи по 200 тысяч иен за то, чтобы они поддержали его кандидата — Яёи Кимуру. В конечном счете девушке удалось одержать победу на выборах, однако позднее она ушла с поста из-за использования платной рекламы, что запрещено законом. После возникшего скандала сам Какидзава решил добровольно уйти с должности заместителя министра юстиции.

Нарушителям закона о выборах в государственные учреждения, касающимся подкупа голосов, грозит тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере до 500 тысяч иен, — говорится в сообщении агентства.

Как сообщалось ранее, трое японских чиновников потеряли свои должности из-за скандала, связанного с нарушением финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. По данным японских СМИ, в отставку подали руководитель политического совета ЛДПЯ Коити Хагиуда, глава фракции ЛДПЯ в кабинете министров Хиросигэ Сэко, а также глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.