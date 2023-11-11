День холостяка принес китайским ретейлерам свыше 25 млрд долларов Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 млрд долларов

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Китайские ретейлеры заработали свыше 182 млн юаней (более 25 миллиарда долларов) в ходе ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае, следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun. К 08:00 утра по местному времени (03:00 мск) было оформлено 615 млн покупок.

По данным Syntun, с 20:00 (15:00 мск) 10 ноября до 08:00 (03:00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 182,9 млрд юаней (около 25,1 млрд долларов). Средний чек составил 297,04 юаня (около 40,8 доллара).

День холостяка начали отмечать в Китае в конце 1990-х. Выбор даты связан с тем, что 11 ноября состоит из четырех единиц (11:11). В этот день одинокие мужчины радуют себя покупками, чтобы утешить себя в связи с отсутствием спутницы жизни. Китайские ретейлеры активно этим пользуются, организуя масштабные распродажи.

Ранее сообщалось, что ноябрь — удачное время, чтобы приготовиться к распродаже. Необходимо заранее подобрать интересные вам товары, отложить их в избранное для предстоящей покупки или направить сразу в корзину. Вместе с этим нужно запастись всевозможными купонами, которые дают дополнительные привилегии к уже имеющимся скидкам. NEWS.ru рассказывал, где чаще всего обитают купоны во время распродаж.