«Дело рук США»: Пхеньян осудил Вашингтон за «подстрекание» Израиля к войне ЦТАК: США провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Политика США в отношении Израиля привела к тому, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Авторы сообщения подчеркнули, что Вашингтон при этом активно подстрекает Израиль к усугублению конфликта с Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке с каждым мгновением ухудшается и ближе подступает к порогу полномасштабной войны. Международное сообщество в один голос заявляет, что трагическая ситуация на Ближнем Востоке, которая может перерасти в полномасштабную войну, — полностью дело рук США, — отметили авторы комментария.

В середине октября США с помощью права вето отклонили проект резолюции СБ ООН, который учитывал прекращение огня в регионе, тем самым лишив Ближний Восток последнего шанса на предотвращение эскалации, подчеркнули в ЦТАК. Также в сообщении указали на отсутствие у Евросоюза самостоятельного мышления, в результате чего объединение полностью подчиняется воле США.

Ранее стало известно, что Израиль под влиянием Штатов вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде, поэтому наземная операция в секторе Газа может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.