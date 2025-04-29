Делегация КНДР вылетела из Пхеньяна на антифашистскую конференцию в России ЦТАК: делегация КНДР полетела в Россию на антифашистскую конференцию 30 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая состоится в Подмосковье, в среду, 30 апреля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Уточняется, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили генералы и офицеры, а также военный атташе посольства Российской Федерации в стране.

Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ён Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России, — указало агентство.

Ранее Северная Корея официально признала факт участия своих войск в боях в России на основании Договора о стратегическом партнерстве двух стран. Лидер страны Ким Чен Ын похвалил войска за успешное завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ.

До этого ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун выразил мнение, что руководство КНДР отправило войска на освобождение Курской области, исполняя Договор о стратегическом партнерстве с РФ и не думая при этом о своей прямой выгоде. По словам Кима, в Пхеньяне руководствовались чувством солидарности со своим союзником — Москвой.