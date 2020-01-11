https://static.news.ru/photo/e6e9f726-3504-11ea-864d-fa163e074e61_660.jpg Цай Инвэнь Фото: Chan Kwok Shing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь одержала очередную победу на президентских выборах, которые состоялись на острове.

Как сообщило агентство Associated Press, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии получила поддержку 57,2%. За её главного конкурента от прокитайской «Гоминьдан», мэра города Гаосюна Хань Гоюй проголосовали 38,6%.

Цай Инвэнь стала первой женщиной-политиком, избранной на пост главы администрации Тайваня в январе 2016 года. После её прихода ещё больше обострился вопрос независимости острова от материкового Китая. Однако позиция председателя КНР Си Цзиньпина остаётся неизменной. Китай не приемлет «никаких действий по так называемой независимости Тайваня».

На парламентских выборах правящая Демократическая прогрессивная партия также одержала победу. Она получила 61 парламентское место из 113 в Законодательном юане Тайваня, писал NEWS.ru.