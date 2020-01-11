Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь одержала очередную победу на президентских выборах, которые состоялись на острове.
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Цай Инвэнь стала первой женщиной-политиком, избранной на пост главы администрации Тайваня в январе 2016 года. После её прихода ещё больше обострился вопрос независимости острова от материкового Китая. Однако позиция председателя КНР Си Цзиньпина остаётся неизменной. Китай не приемлет «никаких действий по так называемой независимости Тайваня».
На парламентских выборах правящая Демократическая прогрессивная партия также одержала победу. Она получила 61 парламентское место из 113 в Законодательном юане Тайваня, писал NEWS.ru.
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