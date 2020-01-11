Цай Инвэнь — действующая глава администрации Тайваня — побеждает на выборах, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Инвэнь по результатам подсчёта 92,5% бюллетеней набрала 57,38% голосов. Её главный соперник — от прокитайской партии — мэр города Гаосюн Хань Гоюя получил 38,41% голосов.
Теперь Цай Инвэнь, которая выступает против сближения с КНР, будет переизбрана на второй четырёхлетний срок.
Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.
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