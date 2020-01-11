https://static.news.ru/photo/7942765e-3472-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цай Инвэнь — действующая глава администрации Тайваня — побеждает на выборах, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Инвэнь по результатам подсчёта 92,5% бюллетеней набрала 57,38% голосов. Её главный соперник — от прокитайской партии — мэр города Гаосюн Хань Гоюя получил 38,41% голосов.

Теперь Цай Инвэнь, которая выступает против сближения с КНР, будет переизбрана на второй четырёхлетний срок.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.