В Японии заявили, что дальность ракеты КНДР может «покрыть» территорию США Синго Миякэ: дальность ракеты КНДР может превысить 15 тысяч км

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты, заявил парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ. По его словам, которые передает NHK, за это время ракета преодолела дистанцию в 1 тысячу км при максимальной высоте полета в 6 тысяч км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тысяч км, то есть покрыть всю территорию США.

В зависимости от веса боеголовки дальность может превышать 15 тыс. км, — отметил Миякэ.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. В японском Министерстве обороны отметили, что объект продолжал полет спустя более 12 минут после запуска, что является доказательством большой дальности. По их словам, это уже второй пуск со стороны КНДР за последние сутки — примерно днем ранее Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км, после чего упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что пока что сообщений об ущербе нет, в настоящий момент власти ждут детального отчета об инциденте. После этого будет созван совет нацбезопасности по поводу случившегося.