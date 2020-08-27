Далай-лама: азиатские медицины могут найти лекарство от COVID-19

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У Индии есть богатейшие знания и опыт, который нужно использовать, чтобы создать препарат от коронавируса в Азии. Представители индийской, тибетской и китайской медицины должны объединить усилия в его разработке. Об этом заявил Далай-лама XIV.

Своё мнение о разработке вакцины он выразил во время онлайн-лекции, отвечая на вопросы слушателей.

В научной области разрабатываются лекарства от новой болезни. Если говорить об Индии, то у вас есть тысячелетняя система — аюрведы (традиционная система индийской народной медицины — ред.). Также в Индии присутствует аллопатическая (классическая — ред.) медицина, и вы также могли бы пригласить представителей китайской традиционной медицины. А также у нас, тибетцев, есть наша собственная медицинская система, — приводит слова Далай-ламы РИА Новости.

По мнению духовного лидера необходимо организовать такую международную встречу, на которой собрались бы представители аюрведы, аллопатической, китайской и тибетской медицины. Далай-лама напомнил, что такое уже случалось в VIII столетии, когда проводилась вот такая, наполовину международная, медицинская конференция под руководством китайского императора.

Тогда присутствовали представители тибетской медицины, аюрведы, юнаньской (греческой — ред.) медицины, китайской традиции. Мне кажется, такую встречу имеет смысл организовать для того, чтобы обсудить, какие возможны лекарства для того, чтобы справиться с этой новой болезнью, — считает он.

Он подчеркнул, что у Индии «богатейшее знание в этой области, которое мы можем использовать». При этом, продолжил духовный лидер, нужно также обсудить ситуацию с коронавирусом с опытными врачами и представителями разных медицинских традиций, чтобы постараться почерпнуть знания из этих источников.

Далай-лама также поблагодарил всех врачей и медработников, которые борются с COVID-19 даже ценой своей жизни.