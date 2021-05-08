В Индии произошла вспышка «чёрной плесени» на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9a792da-b0c6-11eb-a6fa-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийские медики на фоне обострившейся ситуации с пандемией COVID-19 фиксируют распространение мукоромикоза, передаёт портал India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований Индии. Недуг является редкой грибковой инфекцией, называемой ещё «чёрной плесенью».

Она поражает носовые пазухи или лёгкие. Чаще всего грибок встречается во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Большинство случаев мукоромикоза выявляют у заражённых COVID-19 и у тех, кто недавно выписался.

По словам члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на искусственную вентиляцию лёгких шанс получить грибковую инфекцию вырастает.

Индия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Всего в стране COVID-19 заразились свыше 22,2 млн граждан. Лидером среди штатов остаётся Махараштра — за последние 24 часа там выявили 56,5 тысячи инфицированных. Далее идут Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ предоставило привитым гражданам страны ряд привилегий. Так, вакцинированные от коронавируса немцы освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений. Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается комендантский час. Кроме того, в парикмахерских и других местах они теперь не обязаны предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.