Что Си Цзиньпин говорил Путину, а что Макрону: мы сравнили главные тезисы И нашли отличия

Фото: Jacques Witt/AP/TASS

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон (справа) в саду резиденции губернатора провинции Гуандун в Гуанчжоу

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной целью европейских политиков во время визита в Пекин 4–6 апреля, по мнению экспертов, было убедить Си отказаться от поддержки России в украинском конфликте и попытаться «надавить» на Москву. NEWS.ru проанализировал, соответствовало ли сказанное Си Макрону и фон дер Ляйен тому, что он говорил на недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Что Си, Макрон и фон дер Ляйен говорили про Украину

В ходе трехсторонних переговоров в Пекине 6 апреля Урсула фон дер Ляйен призвала китайского лидера не «поставлять России какую-либо военную технику прямо или косвенно». Она подчеркнула, что поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает вывод российских войск и гарантии США, Китая и других стран для предотвращения возможного ядерного конфликта.

На эти заявления Си Цзиньпин ответил общими словами, что Китаю и ЕС следует сохранять приверженность диалогу и сотрудничеству, поддерживать мир и стабильность во всем мире, способствовать общему развитию и процветанию, содействовать прогрессу человечества и совместно реагировать на глобальные вызовы.

По итогам двусторонней встречи с Макроном, который призвал лидера КНР «привести Россию в чувство», Си лишь повторил уже ранее сделанное им предложение о скорейшем проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Мирные переговоры должны возобновиться как можно скорее», — сказал Си, призвав правительства других стран избегать шагов, которые могут «привести к ухудшению кризисной ситуации или даже вывести ее из-под контроля».

То есть фактически повторил положения подписанного 21 марта в ходе визита в Москву Совместного заявления об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В этом документе декларируется, что Россия готова «прилагать усилия для скорейшего перезапуска мирных переговоров». А «оптимальным путем для устойчивого урегулирования» украинского кризиса Путин и Си посчитали «ответственный диалог» и призвали международное сообщество «поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия».

Фото: Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Как Си оценил переговоры с Путиным и европейцами

Зато в общении с президентом Франции и главой Еврокомиссии Си подчеркивал, что их одновременный визит в Пекин демонстрирует позитивное стремление Европейского союза к развитию отношений с Китаем и продвижению общих интересов двух сторон. То есть инициаторами контактов выступают европейцы, а не КНР.

Тогда как в ходе визита в Москву китайский лидер указывал, что «укрепление и развитие долгосрочных добрососедских отношений с Россией отвечает исторической логике и является стратегическим выбором китайской стороны и ничто не может это изменить».

На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным 21 марта Си Цзиньпин оценил эти переговоры как «откровенные, дружественные и плодотворные». В то время как по итогам переговоров с Макроном Си назвал их «дружественными и глубокими».

При этом французского президента глава КНР назвал «первым главой европейского государства, с которым он встречается после „двух сессий“», то есть осеннего съезда КПК и мартовского Всекитайского собрания народных представителей, на котором Си был переизбран. Если это был не просто реверанс, то можно предположить, что президента России, с которым Си также встречался после сессии ВСНП, лидер КНР «главой европейского государства» не считает.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево) во время встречи в Кремле. Визит в Россию стал для Си Цзиньпина первой зарубежной поездкой после переизбрания на третий срок

Соглашения Китая с Россией и Францией: в чем отличия

По итогам встречи Си и Путин подписали документы: уже упомянутое заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года.

В первом документе, помимо прочего, Китай и Россия подтвердили единство позиции в отношении ядерной войны, в которой «не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». А также приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Во втором документе стороны определили восемь ключевых направлений развития двустороннего сотрудничества. Среди них — дальнейших рост и оптимизация двусторонней торговли, всемерное развитие логистической системы, укрепление всеобъемлющего партнерства в сфере энергетики, расширение сотрудничества в сферах технологий и инноваций, достижение более высокого качественного уровня промышленной кооперации и существенное повышение уровня сотрудничества в сельском хозяйстве.

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево) после подписания совместных документов в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца

По итогам переговоров Си с Макроном приняли совместное заявление. В нем они тоже подчеркнули приверженность положениям ДНЯО, выступили против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и выразили поддержку усилиям МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Что касается конфликта на Украине, то Си и Макрон поддержали «все усилия по восстановлению мира на основе международного права и целей и принципов Устава ООН». Без какой-то конкретики.

Зато два лидера подписали крупные соглашения по экономическому сотрудничеству.

В частности, европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE договорилась увеличить вдвое мощности по производству самолетов своего завода в Тяньцзине, для чего запустит вторую линию сборки. Кроме того, она подписала соглашение о поставке китайским авиакомпаниям 160 авиалайнеров.

А крупнейший в мире французский производитель оборудования для железнодорожного транспорта Alstom создаст новое совместное предприятие с китайской компанией по производству подвижного состава CRRC. СП будет поставлять системы электрической тяги для железнодорожной транзитной линии Ziyang.

Также Си Цзиньпин назвал те области, в которых Китай намерен совместно с Францией развивать экономическое сотрудничество. Это авиация, космос и мирное использование атомной энергии, а также создание новых точек роста, таких как «„зеленое“ развитие и научно-технические инновации». Кроме того, он поддержал совместное строительство центра углеродной нейтральности и усиление совместной подготовки кадров.

Во время визита Си в Москву ожидалось подписание договора о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд кубометров в год. Однако этого не произошло. Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что «практически все параметры этого соглашения согласованы». А позднее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Путин и Си дали указание «в кратчайшие сроки» завершить подготовку документов по газопроводу.

Фото: Thibault Camus/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон в Китае

На какие форумы Си пригласил Путина и Макрона

В ходе неформальной встречи с президентом России Путиным Си пригласил его посетить Китай в этом году для участия в третьем Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути». Приглашение также получил глава российского правительства Михаил Мишустин.

На переговорах с Макроном Си пригласил Францию стать главным гостем Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) в 2024 году и 7-й китайской международной выставки ЭКСПО (CIIE).