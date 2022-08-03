Что будет с Тайванем? В Китае предпочитают удушение военному столкновению На упаковках рыбы из Тайваня был вдруг найден коронавирус, а тамошние цитрусовые оказались заражены вредителями и пестицидами

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Съёмка со спутника: Китай, Тайвань, Япония

Демонстративное посещение Тайваня официальной американской делегацией пока не привело к каким-либо видимым последствиям, которые невозможно было бы спрогнозировать заранее. Громы и молнии из Пекина, угрозы наказать нарушителей суверенитета КНР — это мир слышал уже тысячи раз, потому их очередная порция не впечатляет. NEWS.ru выясняет, как Китай может ответить на визит американской делегации в Тайбэй.

Уже первые слова Ненси Пелоси, сказанные ею после выхода из самолета в тайбэйском аэропорту, показали, что главная, если не единственная цель её визита на Тайвань, это использовать сам факт его существования как фигуру в игре против материкового Китая.

Заявления спикера Конгресса США вроде такого, что Тайвань является «одним из самых свободных обществ в мире», разумеется, льстят его жителям, но еще больше они бесят руководителей КНР, которые по умолчанию подразумевают, что таким обществом является строй, созданный ими в континентальной части Китая (в среду об этом заявил МИД КНР).

Сорок лет назад Америка пообещала, что всегда будет рядом с Тайванем. Сегодня мы здесь для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что мы от своих железных обязательств по защите демократии от автократии не отказываемся, —заявила Пелоси, имея ввиду Taiwan Relations Act, закон 1979 года об отношениях между США и Тайванем.

Taiwan Relations Act позволяет Вашингтону одновременно придерживаться политики «одного Китая», сохраняя при этом тесные союзнические отношения с юрисдикцией, не устанавливая с ней официальных дипломатических отношений.

Приезд Пелоси был очень нужен для подъема морального духа тайваньцев и их уверенности в том, что протекторат США остается в силе. Что бы там ни говорила президент Тайваня Цай Иньвень о «постоянном укреплении самообороны», все отлично понимают, что Тайвань является де-факто протекторатом США, поскольку без американской военно-технической и политической поддержки остров не продержится в прямом противостоянии с континентальной «родиной» и нескольких дней.

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Рональд Рейган», направляется в воды к юго-востоку от Тайваня

Сомнения на этот счет возникают с первых дней прихода в Белый дом администрации Джо Байдена, который во время предвыборной кампании не жалел жестких слов в адрес Пекина, но едва став президентом, быстро сдулся, явно выбрав в отношении КНР стратегию «как бы чего не вышло» (иначе именуемую «поддержанием статус-кво»).

В этом смысле президент ведет себя, конечно, как более ответственный политик, чем движимая своего рода спортивным азартом спикер конгресса, потому что игры с огнем (как охарактеризовал визит Пелоси председатель КНР Си Цзиньпин) реально недостойны великих держав. Аналитики почти хором предупреждают политиков, что вооруженный конфликт может разразиться из-за недопонимания намерений сторон, неверного прочтения маневров их боевых единиц и прочих «трудностей перевода».

Китай, который, похоже, проиграл американцам первый тайм, позволив их самолету беспрепятственно приземлиться в Тайбэе, несмотря на мощный огонь «дипломатической ПВО», мог бы, конечно, хотя бы попугать делегацию, когда борт SPAR19 будет покидать остров. Но не стал этого делать. Что же КНР будет делать дальше?

Пока Пекин повышает военную напряженность в районе острова. В среду КНР объявила морское и воздушное пространство вокруг Тайваня закрытой зоной в связи с проводимыми там НОАК боевыми стрельбами. Всё время, что американские конгрессмены находились в Тайбэе, по периметру тайваньской погранзоны барражировали два десятка истребителей НОАК, не входя в зону досягаемости ПВО островной Республики Китай. Тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг отменит около сорока рейсов из-за начала военных учений, объявленных КНР в разных районах вокруг Тайваня.

Кроме того, еще во время пребывания Пелоси в Тайбэе КНР ввела санкции против Тайваня — запретила импорт с острова двух видов рыбы, цитрусовых. Это большая неприятность для тайваньских рыбаков и фермеров. На упаковках рыбы был вдруг найден коронавирус, а цитрусовые оказались заражены вредителями и пестицидами. Кроме того, КНР приостановила экспорт на Тайвань мелкого песка, необходимого для производства чипов.

Фото: Chien Chih-Hung/Taiwan President/Global Look Press Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (справа) во время встречи в Тайбэе

Визит Пелоси на Тайвань показал, что США не намерены отказываться от права сильного, что бы они не декларировали о своей приверженности международному праву, подтвердил NEWS.ru эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону Александр Ломанов.

Можно вспомнить, что Советский Союз особо не церемонился с нарушителями своих границ, и поэтому было невозможно представить, что какой-то иностранный самолет сунется в воздушное пространство СССР без разрешения. Судьба южнокорейского Боинга, сбитого над Охотским морем в 1982 году, доказала, что у советского руководства слова не расходились с делом. Но готово ли руководство КНР к столь же решительным шагам? Очень и очень вряд ли. Потому что КНР сегодня не готова к полномасштабной войне даже с Тайванем, не говоря уже про войну с США. Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Но обстрелять улетающий от берегов Китая американский самолет только нотами протеста — для Пекина тоже не решение проблемы. Беспрепятственное нарушение два раза подряд воздушного пространства Китая самолетом не каких-нибудь террористов, а третьей по значимости фигуры великой страны посылает очень двусмысленный сигнал всему миру: любые границы можно безнаказанно нарушать, если ты уверен в том, что по тебе не ударят ракетой «земля — воздух».

Впрочем, радость многих, что, мол, Китаю «утерли нос» и что Пекин «потерял лицо», вряд ли оправдана. Во-первых, не утерли и не потерял, рассказал NEWS.ru эксперт по Китаю Александр Федин.

В данном случае США подводили Пекин к тому, чтобы он потерял лицо. Однако нельзя сказать, что это получилось. Невзирая на провокацию, КНР осталась в рамках своей политической стратегии. В Китае методы, направленные на удушение, ценятся выше, чем прямое военное столкновение. На политические вызовы нужно отвечать политическими действиями и только на военные угрозы — военными. Визит Пелоси в Тайбэй — политическое действие. И крайне жесткая военная риторика со стороны Пекина в связи с этим — тоже инструмент политического свойства. Прилет спикера сената США не был военной угрозой. Если бы Пекин пошел на военный ответ, это означало бы эскалацию конфликта вокруг Тайваня с непредсказуемыми результатами и более чем вероятной угрозой для экономического роста КНР. А так Китай оставил за собой право использовать широкую палитру ответных ходов, которые могут быть крайне болезненными для всех участников провокации. Это не только запрет на импорт тайваньских продовольственных компаний и прекращение поставок на Тайвань песка, используемого для производства кремниевых полупроводников, у материка много вариантов, как осложнить жизнь Тайбэю и создать сложности для США.

Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя прилет Пелоси:

США не должны фантазировать о том, что им удастся играть в разные геополитические игры. Под руководством Коммунистической партии 1,4-миллиардный китайский народ идет правильным путем модернизации с китайской спецификой.

Фото: Jiang Han/XinHua/Global Look Press Министр иностранных дел КНР Ван И

Мир видит, как сверхдержава и без пяти минут сверхдержава играют в геополитику и войну: чем, как не игрой, являются нынешние маневры НОАК в тайваньских водах, за которыми смотрят в бинокли с трех американских авианосцев в тех же водах, продолжает Александр Ломанов.

Почему китайские ВВС никак не проявили себя при подлете самолета Пелоси к Тайваню? Потому что это выглядело бы странно: допустим, они взяли её самолет в клещи, довели до воздушного пространства Тайваня, а там он начал снижение. И что оставалось делать материковым пилотам — сбивать самолет или подставлять самих себя под огонь островной ПВО? И то и другое не более чем опыты в жанре военно-политической фантастики. Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Упоминание геополитических игр в заявлении Ван И является своеобразной «фрейдистской оговоркой», которая показывает, что в Пекине все-таки понимают, где проходит красная линия, отделяющая фантазии от реального мира.

Осенью в Китае пройдет съезд КПК, на котором Си Цзиньпин может быть избран на новый срок, поэтому Китай сейчас особенно напряженно относится к подобным вещам.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин