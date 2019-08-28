https://static.news.ru/photo/f5090a66-c959-11e9-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Гонконга рассматривают все законодательные возможности для борьбы с массовыми беспорядками в городе, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.

Определённо, мы не исключаем любые возможности на данной стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем, — цитирует свой источник в правительстве издание South China Morning Post .

В случае принятия закона власть получает такие полномочия, как санкционирование арестов и депортации, проведение обысков, изъятие собственности и контроль над всеми транспортными узлами. Последний раз закон применялся в 1967 году.

Как писал News.ru ранее, многокилометровые живые цепи образовали активисты в Гонконге, взявшись за руки. Акцию приурочили к 30-й годовщине аналогичного события в советской Прибалтике.