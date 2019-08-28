Власти Гонконга рассматривают все законодательные возможности для борьбы с массовыми беспорядками в городе, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.
Определённо, мы не исключаем любые возможности на данной стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем, — цитирует свой источник в правительстве издание South China Morning Post.
В случае принятия закона власть получает такие полномочия, как санкционирование арестов и депортации, проведение обысков, изъятие собственности и контроль над всеми транспортными узлами. Последний раз закон применялся в 1967 году.
Как писал News.ru ранее, многокилометровые живые цепи образовали активисты в Гонконге, взявшись за руки. Акцию приурочили к 30-й годовщине аналогичного события в советской Прибалтике.