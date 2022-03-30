Чон Сон Чжан, Сеул: КНДР может возобновить ядерные испытания в апреле-мае

В последнее время ситуация на Корейском полуострове начала резко обостряться. КНДР, прервав собственный мораторий, возобновила запуски ракет большой дальности, а также работы по восстановлению ядерного полигона. В Южной Корее на президентских выборах победил представитель консервативной партии, которая известна своей жесткой позицией к Пхеньяну и проамериканской ориентацией. С 10 мая новый президент Республики Корея (РК) примет полномочия и, как ожидается, Сеул начнет действовать куда жестче в отношении Северной Кореи, чем это было последние пять лет при президенте-демократе Мун Чжэ Ине. Кроме того, на поведение КНДР значительное влияние оказывает конфликт на Украине, который отвлекает основное внимание мирового сообщества и США, не позволяя оказать серьезное давление на Пхеньян. В этой связи многие эксперты прогнозируют окончание затишья на Корейском полуострове и возвращение к обмену угрозами вплоть до повторения ситуации конца 2017 года, когда регион был на грани начала полноценного вооруженного конфликта.

Один из самых известных южнокорейских экспертов по КНДР, Чон Сон Чжан, директор Центра северокорейских исследований при научно-исследовательском институте им. короля Сечжона, рассказал NEWS.ru о своих оценках и перспективах развития ситуации в регионе.

Пхеньян получил карт-бланш

Каких сюрпризов ожидать от Северной Кореи как в ближайшем будущем, так и в более далекой перспективе? Как будет развиваться ситуация в регионе?

В ближайшей перспективе я ожидаю продолжения от КНДР дальнейших запусков ракет большой дальности, возможно дело дойдет и до возобновления тестов ядерного оружия. Если же брать более крупный масштаб, то стоит ожидать роста напряженности в регионе, причем это может приобрести достаточно острые формы.

Центральное телеграфное агентство Кореи

Безусловно. Не думаю, что КНДР ожидала перехода конфликта на Украине в острую фазу, но точно, что она пытается его использовать в своих целях. По сути, Пхеньян сейчас получил карт-бланш на проведение любых испытаний и запусков, от которых он ранее может быть и воздержался бы.

В настоящий момент отношения США с Россией настолько ухудшились, что трудно представить вариант, когда Москва поддержит какие-либо санкции против Пхеньяна, если они будут предложены либо США персонально, либо в форме коллективной позиции стран Запада.

А потому КНДР имеет возможность, не опасаясь последствий, проводить те запуски, которые ей необходимы. Именно этим, как мне кажется, и объясняется активизация КНДР, отказ от моратория на запуск баллистических ракет большой дальности.

Все внимание США, да и многих других стран, обращено в первую очередь на Украину, противостояние РФ с Западом взрывоопасно обострилось, идут разговоры о возможности прямого столкновения НАТО с Россией, а потому

Вашингтону сейчас не до Пхеньяна, что бы он ни делал.

Ким Чен Ын Центральное телеграфное агентство Кореи

Заставить США бросить все и начать заниматься КНДР может разве что попытка запуска Северной Кореей ракеты по Соединенным Штатам, на что Ким Чен Ын конечно же не пойдет. В остальном реакция США на любые действия Пхеньян неизбежно ограничивается заявлениями, угрозами новых санкций, которые явно не получат поддержки в ООН хотя бы из-за позиции России, а также скорее всего и Китая, но какое-то дополнительное давление на КНДР трудно оказать. Северная Корея это понимает и торопится использовать открывшееся для нее «окно возможностей». Потому нам стоит ожидать дальнейших запусков баллистических ракет и прочих действий, которые КНДР нужны для совершенствования своих вооруженных сил.

Ядерный подарок Ким Ир Сену

Если говорить о ракетных вооружениях, то какие еще запуски КНДР может предпринять?

Несмотря на заявления КНДР она пока еще до не до конца проверила технологии межконтинентальных баллистических ракет (МБР), хотя теоретически доказала, что ее системы могут долетать до любой точки США. Пока еще не отработаны такие важные для уверенности в надежности своих ракет этапы как повторный вход боеголовок в атмосферу, обеспечение точности наведения, систем контроля и прочее. Для этого нужны новые испытания МБР, что Пхеньян вероятнее всего и продолжит делать. Кроме того,

Северная Корея объективно нуждается в собственных спутниках, а потому вполне может исполнить то, что обещала давно – вывести спутник на орбиту Земли.

Запуск спутника Кванменсон-3 в Главном командном центре управления спутниками Пхеньяна 12 декабря 2012 года Xinhua/Kcna/Global Look Press

На парадах и выставке в прошлом году КНДР также показывала новые образцы ракетных вооружений, включая, например, новые виды баллистических ракет подводного базирования – их тоже надо тестировать.

Есть опасения, что КНДР может пойти на возобновление ядерных испытаний. Что вы думаете по этому поводу?

Судя по действиям Северной Кореи, которая резко активизировала работы по восстановлению ядерного полигона, то это вполне возможный сценарий.

КНДР скорее всего просто торопится, опасаясь, что «окно возможностей», когда все заняты Украиной, для нее закроется, если на Украине будет достигнуто в той или иной форме соглашение о прекращении боевых действий, а Москва и Запад начнут переговоры.

Потому, если я верно понимаю логику действий Пхеньяна, ему надо стараться успеть до прекращения конфликта на Украине.

Я оцениваю как высокую вероятность возобновления КНДР ядерных испытаний в ближайшие месяцы, это вполне может произойти в апреле-мае. КНДР может таким образом «отметить» 110-летний юбилей со дня рождения Ким Ир Сена, который будет отмечаться 15 апреля, либо для юбилея проведет запуск очередной МБР или осуществит попытку вывода спутника, а потом уже дело дойдет и до ядерных испытаний.

Правда скорее всего КНДР сосредоточится на испытаниях тактических ядерных боезарядов. После них последствия не такие сильные, что позволит снизить недовольство Пекина. Китай опасается, что крупномасштабные ядерные тесты КНДР, которые проводятся рядом с границей с КНР, могут спровоцировать пробуждение вулкана Пэктусан и провоцируют землетрясения в приграничных с КНДР районах Китая, где колебания чувствуются весьма сильно. А потому тактическое ядерное оружие (ТЯО) – наиболее вероятный вариант для очередных тестов КНДР. Подрыв крупных боезарядов КНДР уже производила, убедилась в том, что соответствующие технологии освоены, а вот ТЯО – то, что менее масштабно, но представляет собой новые, пока еще не освоенные КНДР технологии, но которые смогут стать важным дополнением к имеющемуся ядерному арсеналу.

Москва не поддержит санкции против Пхеньяна

Атомное оружие – это та вещь, по поводу которой подходы России, США и Китая, несмотря на все разногласия, ранее были сходны. Ядерные державы не одобряют подобные амбиции у других стран. Думаете «окно возможностей» настолько широко, что КНДР может надеяться избежать новых санкций по линии ООН?

В целом – да. Я считаю, что тут вопрос не столько в подходе к КНДР, сколько в невиданной за последние десятилетия интенсивности антагонизма между Россией и Западом. В отношении Москвы введенные беспрецедентные санкции, Россия обозлена, а потому она не поддержит никакие инициативы, исходящие от Запада. Думаю, что именно на это надеется Пхеньян.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Этим же можно объяснить тот факт, что КНДР последовательно, публично, в том числе с трибуны ООН, поддерживает позицию Москвы по украинскому конфликту?

КНДР показывает России: вот, мы вас поддерживаем по важным для вас вопросам, а потому ждем взаимности. И думаю, что

Пхеньян верно рассчитывает, что Россия не согласится на санкции против КНДР даже в случае возобновления ядерных тестов Пхеньяном.

Возможно будет какое-то словесное осуждение, призыв к диалогу, но вряд ли согласие РФ на новые санкции против КНДР.

Учитывая подобную ситуацию, возможно ли, что Россия активизирует предоставление разного рода помощи КНДР?

Тут многое зависит от экономической ситуации в самой России, но логично будет предположить, что РФ будет активнее помогать КНДР. Кроме того, учитывая, что Запад отказывается от закупок российских нефти и газа, то

вполне может быть, что часть появившихся излишков Россия направит Северной Корее, которая так нуждается в нефти.

Запад уже ввел против России столько санкций, что вряд ли пойдет на какие-то дополнительные меры против РФ из-за нескольких танкеров с нефтью. А многие компании РФ тоже под такими санкциями Запада, что теперь уже могут не опасаться последствий, все худшее уже произошло.

Большинство в Южной Корее не против собственной ядерной бомбы

Получается достаточно взрывоопасная картина: КНДР намерена активно проводить запуски всего арсенала ракет, может пойти на ядерные испытания и при этом имеет основания не опасаться последствий. С другой стороны, в Южной Корее к власти скоро придет человек, который представляет силы, настроенные говорить с КНДР с позиции силы. Чего нам стоит ждать?

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Я ожидаю существенного обострения ситуации. Новый президент РК, насколько известно, достаточно прямой и склонный к решительным и односторонним действиям человек, его помощники – представители «ястребов», которые формировали политику в отношении КНДР при Ли Мен Баке и Пак Кын Хе, когда произошло обострение межкорейских отношений. В этой связи можно ожидать акций демонстрации силы, активизации маневров США и Южной Кореи, прибытия в регион авианосных группировок и прочего. КНДР тоже не останется в долгу. Думаю, что в конце концов межкорейские отношения сильно обострятся. Но, с другой стороны, США имеют контроль над войсками Юга и не заинтересованы в превращении этого региона в «горячую точку» с крупномасштабными боевыми действиями. В общем, новый президент РК будет пытаться демонстрировать образ жесткого лидера, пытающегося говорить с КНДР с позиции силы, но США в любом случае не позволят ему применить силу против Северной Кореи, если только последняя сама не начнет конфликт.

То есть конфликт на Корейском полуострове все же возможен?

Хотя КНДР вполне может возобновить риторику в стиле обещаний «превратить Сеул или Вашингтон в поле радиоактивного пепла», «устроить море огня», может начать вновь выкатывать пушки, демонстративно показывая готовность начать удары, но дальше дело не пойдет. Если Северная Корея ударит либо по США либо всерьез по Южной Корее, то для Ким Чен Ына это акт самоубийства, ведь тогда Вашингтон будет вынужден всерьез вмешаться. А потому будет словесная риторика с обеих сторон, новые запуски ракет, крупномасштабные учения и прочее, но без войны.

Мы вполне можем подойти вплотную к тому, что было на Корейском полуострове в конце 2017 года, но все же полагаю, что до войны дело не дойдет.

Если говорить о конфликтах, то могу допустить, что КНДР может пойти на какие-то акции местного масштаба, которые явно будут рассчитаны исключительно против Южной Кореи. Например, как это было в ноябре 2010 года с обстрелом КНДР южнокорейского острова Енпхендо. Вот что-то типа этого может случиться. США в этом случае позволят Югу ответить, но тоже без эскалации. Байден и его администрация явно не хотят войны с КНДР и не допустят эскалации межкорейских стычек до того уровня, когда США придется вмешиваться.

Президент США Джо Байден Sgt. Claudia Nix/U.S. Army/Global Look Press

В Южной Корее в последнее время регулярно говорят о необходимости нейтрализации ядерной угрозы КНДР путем создания собственного оружия либо возвращения на Корейский полуостров тактического ядерного оружия (ТЯО). Что вы думаете по этому поводу?

Да, согласно опросам, большинство населения страны поддерживает шаги в этом направлении. С моей точки зрения, для гарантии собственной безопасности нашей стране необходимо пойти на создание собственного ядерного оружия как средства сдерживания КНДР. Я не сторонник возвращения ТЯО США или иных дополнительных мер со стороны Соединенных Штатов, а считаю, что тут нам надо самим гарантировать свою безопасность.

Можем ли мы надеяться на улучшение ситуации, на возобновление межкорейского сотрудничества, пусть даже и в будущем?

Надеяться всегда можно, но в ближайшее время вряд ли это произойдет. Скорее всего, нас ожидает полоса ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном. Многое будет зависеть и от положения в мире в целом, и от отношений США с КНДР, что во многом определяет характер межкорейских отношений. Конечно, хотелось бы, чтобы эпоха обменов, сотрудничества Юга и Севера вернулась, чтобы регион жил спокойно, и наверняка рано или поздно это произойдет, но вряд ли очень скоро.

В Южной Корее скоро инаугурация нового президента. Как бы вы оценили итоги северокорейской политики Мун Чжэ Ина, который очень много усилий предложил для того, чтобы наладить отношения с Пхеньяном?

Президент Мун действительно сделал достаточно много для развития межкорейских отношений, а также связей США и КНДР. Во многом именно его заслугой стало то, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын согласились провести второй саммит, на который возлагали большие надежды. Мун также сам неоднократно встречался с Ким Чен Ыном, посетил Пхеньян с историческим визитом. Однако, как видно, в итоге эти успехи не удалось развить, по части ядерного разоружения Северной Кореи нет каких-либо достижений. В этом плане, как мне кажется, у Мун Чжэ Ина не было четкого плана действий.

Чего нам стоит ожидать на северокорейском направлении внешеней политики Сеула от нового президента Юн Сок Ёля, который представляет интересы другого политического лагеря?

Юн не является профессиональным политиком или дипломатом. Он всю жизнь проработал на должности прокурора, что все же далеко от внешней политики, а потому, как мне кажется, большое влияние на политику станут оказывать помощники, советники в этой сфере. Судя по подобранным на эти должности людей, нас во многом ждет возврат к тому подходу, который преобладал во времена консервативных президентов Ли Мен Бака и Пак Кын Хе. То есть при новом руководстве нашей страны можно ожидать, что Сеул будет склонен к давлению на Пхеньян, меньше возможности для межкорейского сближения.