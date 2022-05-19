Членам Компартии Китая заблокируют продвижение по службе при одном условии WSJ: продвижение по службе заблокируют членам Компартии КНР, чьи родственники владеют активами за рубежом

Фото Gao Jie/XinHua/Global Look Press

Коммунистическая партия Китая заблокирует продвижение по службе высокопоставленных сотрудников, чьи супруги или дети владеют значительными активами за рубежом, сообщили источники Wall Street Journal. По данным издания, таким образом Пекин стремится оградить высокопоставленных чиновников от возможных санкций, которые, в частности, были введены в отношении российских общественных деятелей, политиков и журналистов. Внутреннюю директиву Организационного отдела ЦК КПК опубликовали в марте, и пока неясно, будет ли она предана широкой гласности.

Запрет, изложенный во внутренней директиве влиятельного Центрального организационного отдела партии, может сыграть определённую роль в усилиях китайского лидера Си Цзиньпина по усилению своего влияния при смене руководства, — говорится в статье.

По словам источников, высокопоставленным чиновникам Компартии Китая и членам их семей также запретят открывать счета в зарубежных финансовых организациях, если у них нет на это законных причин, таких как учёба или работа. WSJ отмечает, что члены семей некоторых высокопоставленных чиновников уже продали находившиеся в их распоряжении акции зарубежных компаний.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес Китая о грозящих компаниям страны санкциях. Это произойдёт, если организации не будут соблюдать антироссийские ограничения. По её словам, ответом Вашингтона станет прекращение предоставления китайским компаниям программного обеспечения.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что лидеры Франции и Германии пытаются убедить власти КНР отказаться от нейтралитета в ситуации на Украине. Такая позиция не является вариантом для Пекина, поскольку он может сыграть лидирующую роль в урегулировании, сказала Нуланд.