Число жертв землетрясений в Японии достигло 100 человек

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Количество погибших в результате землетрясений в Японии увеличилось до 100 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти. 222 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции продолжаются при участии сил самообороны Японии. Регион, пострадавший от стихии, страдает от проблем с электропитанием и водоснабжением, а также испытывает нехватку топлива.

Ранее череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

31 декабря в турецкой провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке страны, произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 4,4. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что землетрясение было зарегистрировано в районе города Юксекова, граничащего с Ираном с населением свыше 119 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.