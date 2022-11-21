Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек

Фото: Veri Sanovri/XinHua/Global Look Press

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего на острове Ява 21 ноября, достигло 44, передает France-Presse со ссылкой на местные власти. По сведениям агентства, повреждения получили семь жилых домов, а также школы, больницы и несколько административных зданий.

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 44, — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в 74 км юго-восточнее Джакарты. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

9 ноября в западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали. По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталья. Оно также ощущалось в Мерсине, Конье и близлежащих городах.