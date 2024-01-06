Число жертв землетрясений в Японии возросло Число погибших во время землетрясений в Японии достигло 126

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Количество жертв продолжающихся в Японии землетрясений увеличилось до 126, передает ТАСС со ссылкой на опубликованные японскими региональными властями данные. Число травмированных японцев при катаклизме составляет 516 человек, при этом 222 человека числятся пропавшими без вести.

Самый серьезный ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, пожары при этом уничтожили порядка 300 построек. В регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, также сообщается о проблемах с топливом.