Число жертв землетрясений в Японии увеличилось Шесть человек погибли в Японии в результате землетрясений

Фото: GenSan City Police Office/XinHua/Global Look Press

По крайней мере шесть человек погибли в результате серии землетрясений, произошедших в Японии, сообщило местное общественное телевидение NHK. Более 40 получили травмы различной степени тяжести.

Все погибшие — жители префектуры Исикава, где подземные толчки ощущались больше всего и вызвали наибольшие разрушения. Сейчас спасатели ищут уцелевших людей под завалами.

Также в регионе разрушено более 50 частных деревянных домов и жилых построек. Вспыхнуло более 50 крупных пожаров, с которыми в настоящий момент сражаются огнеборцы.

До этого сообщалось о четырех погибших в префектуре Исикава в результате землетрясений, произошедших в центральной части Японии. Уточнялось, что порядка 30 человек пострадали в Исикаве и других префектурах. Кроме того, серия мощных катаклизмов, по старым данным, привела к разрушению 30 деревянных домов и жилых построек. Электричество отключалось как минимум в 32,5 тысячи домов.

Ранее в префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 5,7. Кроме того, они спровоцировали цунами, которое дошло до побережья — были зафиксированы волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма они достигли 80 сантиметров. Также сообщалось о волнах высотой 40 сантиметров в префектуре Ниигата.