Число жертв землетрясений в Японии увеличилось в четыре раза Kyodo: число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24

Фото: AP/TASS

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось с шести до 24, сообщило агентство Kyodo.

По данным экстренных служб, по крайней мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

В префектуре Исикава, находящейся ближе всего к эпицентру продолжающихся землетрясений, складывается наиболее тяжелая обстановка. Более 200 домов охвачены огнем, свыше 100 жилых построек обрушились. На месте работают спасатели и пожарные, в регион направлены подразделения Сил самообороны Японии для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Несколькими часами ранее сообщалось, что порядка шести человек погибли в результате серии землетрясений, произошедших в Японии. На тот момент около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Уже тогда в регионе было разрушено более 50 частных деревянных домов и жилых построек, вспыхнуло более 50 крупных пожаров. Электричество отключилось как минимум в 32,5 тысячи домов.

Накануне череда мощных катаклизмов прокатилась по западной части Японии, сильные толчки магнитудой 5,6 и 7 ощущались в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, они произошли с разницей всего в несколько минут. Кроме того, в регионе началось цунами, которое дошло до побережья — были зафиксированы волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма они достигли 80 сантиметров.