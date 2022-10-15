Число жертв взрыва на шахте в Турции выросло до 28

Фото: EPA/TASS

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции в Бартыне достигло 28, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем в Twitter. Еще 11 человек госпитализированы.

Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28, — написал Фахреттин.

Инцидент произошел 14 октября. На глубине 300 метров на месте взрыва находились 115 рабочих. Некоторым из них удалось эвакуировать, однако, по данным губернатора Бартына Нуртадж Арслана, 49 человек остались заблокированы под землей.

Как сообщил телеканал TRT Haber, в субботу, 15 октября, президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить место взрыва. Он поручил выехать на место ЧП главе МВД Сулейману Сойлу и министру природных ресурсов и энергетики Фатиху Донмезу.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон», разрабатываемого дочерней компанией «Северстали», в Оленегорске в Мурманской области.

Также стало известно, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы. Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события».