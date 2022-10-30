Число жертв смертельной давки в Сеуле выросло до 154 Yonhap: число жертв смертельной давки в Сеуле выросло до 154

Фото: Wang Yiliang/XinHua/Global Look Press

Букет цветов на месте давки в Сеуле

Число погибших в смертельной давке в Сеуле на праздновании Хеллоуина увеличилось до 154, сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию. Одна из жертв могла быть не включена в официальные данные.

По данным полиции, которые, как полагают, не были включены в официальные данные, число погибших составляет 154 человека, — говорится в сообщении.

Число погибших может возрасти, поскольку 37 человек получили крайне тяжелые травмы во время массовых гуляний.

ЧП произошло в сеульском районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Согласно официальным данным, в давке погибли 153 человека, ранения получили 133 человека. По данным МЧС, погибло 22 иностранца, а по данным корейского МВД — 20.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил общенациональный траур в связи с произошедшим. Число погибших граждан России в результате давки в центре Сеула увеличилось до четырех, сообщил представитель посольства РФ в Южной Корее.