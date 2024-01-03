Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось Kyodo: число жертв серии землетрясений в японской Исикаве выросло до 62

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Количество жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 62 человек, передает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти. Наибольшее количество жертв зафиксировано в городах Вадзима и Судзу — здесь в результате землетрясений погибли 29 и 22 человека соответственно.

Там подчеркнули, что эта цифра — количество подтвержденных смертей. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Пострадали свыше 100 человек.

Примерно час назад сообщалось о новом землетрясении в Японии. Главное метеорологическое агентство страны зафиксировало толчки магнитудой 5,5 в префектуре Исикава в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения располагался на глубине десяти километров под водой. Угроза цунами не была объявлена. Небольшие толчки также ощущались в городе Осака, однако на этот раз они были значительно слабее, и длительность их была значительно меньше.

Ранее стало известно, что число жертв серии землетрясений в Японии дошло до 24. Тогда, по информации экстренных служб, по крайней мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В префектуре Исикава, находящейся ближе всего к эпицентру продолжающихся землетрясений, сложилась наиболее тяжелая обстановка. Более 200 домов были охвачены огнем, свыше 100 жилых построек обрушились.