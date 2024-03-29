Число жертв рисовых БАДов в Японии снова возросло В Японии умер пятый человек после употребления БАД с ферментированным рисом

Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Еще один человек умер в Японии после употребления биологически активной добавки с экстрактом красного риса кодзи, сообщает японская компания Kobayashi Pharmaceutical. Он стал пятым погибшим в результате ее употребления.

Еще около 100 человек госпитализированы. При этом Telegram-канал Readovka проанализировал российский интернет-рынок и обнаружил, что в Сети продаются добавки с ферментированным рисом в составе. В частности, канал обращает внимание на приморскую компанию, которая предлагает купить аналогичный продукт. При этом, как отметили в Readovka, на Wildberries свободно продаются другие добавки Kobayashi Pharmaceutical.

Ранее сообщалось, что число погибших после употребления биологически активных добавок с экстрактом красного риса кодзи выросло до четырех. При этом утверждалось, что люди умерли в результате неназванной болезни почек. Один из скончавшихся принимал добавку с 2021 года.

До этого стало известно, что 106 человек попали в больницы в Японии после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом. Двое пострадавших погибли. По заявлениям Kobayashi Pharmaceutical, проблемная партия добавки «Бени-кодзи» была изготовлена на заводе в Осаке.