https://static.news.ru/photo/ace3f932-3f13-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Число умерших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 39 человек. На данный момент известно о 900 заболевших новым видом пневмонии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Global Times.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерло 15 жителей города Ухань.

В общей сложности от нового коронавируса умер 41 человек, 39 — в Китае и двое за его пределами, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские власти принимают все меры по борьбе с эпидемией. В китайской провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли 13 городов. В Ухане строится больница для размещения новых заражённых вирусом. А в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом.