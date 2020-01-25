Число умерших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 39 человек. На данный момент известно о 900 заболевших новым видом пневмонии. Об этом
Отмечается, что за сутки от коронавируса умерло 15 жителей города Ухань.
В общей сложности от нового коронавируса умер 41 человек, 39 — в Китае и двое за его пределами,
Как писал NEWS.ru ранее, китайские власти принимают все меры по борьбе с эпидемией. В китайской провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли 13 городов. В Ухане строится больница для размещения новых заражённых вирусом. А в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом.
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