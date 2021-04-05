Число жертв крушения парома в Бангладеш возросло в пять раз

https://static.news.ru/photo/7dfaf6cc-95f0-11eb-9bcc-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Небольшой паром, перевозивший почти 50 человек, затонул 4 апреля в Бангладеш после столкновения с другим судном. ЧП произошло на реке Шиталакшья. Погибли 26 человек. Первоначально сообщалось о пяти жертвах инцидента.

Ещё 21 тело обнаружили в понедельник [5 апреля], что увеличивает общее число жертв с пяти до 26, — рассказал агентству «Синьхуа» представитель штаба гражданской обороны Эршад Хуссейн.

По его словам, спасательная операция продолжается, часть пострадавших доплыла до берега, пропавшими остаются ещё 11 человек. Поиск осложняют погодные условия. По информации экстренных служб, число пассажиров превысило допустимую норму.

Похожее ЧП произошло в Индонезии — столкнулись рыболовецкая лодка и сухогруз. В результате происшествия пропали 17 человек. Их поисками в настоящее время занимаются спасатели.

Как ранее передавал NEWS.ru, у восточного побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, рассказали в центре спасения на море восточной провинции Чжэцзян.

Отмечается, что шхуна «Суциюй 03434» затонула в акватории островов Чжоушань. Как сообщили в центре спасения, на борту в момент происшествия находились 20 человек.