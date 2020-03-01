https://static.news.ru/photo/2bb1566a-5c47-11ea-9e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Ещё четыре инфицированных COVID-19 пациента скончались в Республике Корея. Число жертв коронавируса в азиатской стране возросло до 26 человек.

Власти заявили, что будут уделять больше внимания активному лечению тяжёлых случаев заражения вирусом нового типа. Речь идёт о пожилых людях и пациентах с хроническими проблемами со здоровьем, уточняет Yonhap.

Ранее NEWS.ru писал, что в южнокорейском городе Сихын у женщины выявили повторное заражение коронавирусом. В первый раз она заболела 9 февраля, 22 февраля пациентку выписали из больницы. 27 февраля она вновь обратилась к врачам, после чего была госпитализирована.