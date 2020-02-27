Ещё один случай летального исхода, вызванного COVID-19, зафиксирован в Японии.
На острове Хоккайдо скончался инфицированный коронавирусом пожилой мужчина. У пациента было хроническое заболевание сердца,
Правительство японской префектуры Осака сообщило, что в стране впервые диагностировано повторное заражение коронавирусом. Заболевшая — туристический гид, которая была выписана из больницы 1 февраля, а к концу месяца вновь стала жаловаться на боли в горле и груди, писал NEWS.ru.
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