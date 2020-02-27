https://static.news.ru/photo/39aeba8c-593b-11ea-a13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Xinhua/Global Look Press

Ещё один случай летального исхода, вызванного COVID-19, зафиксирован в Японии.

На острове Хоккайдо скончался инфицированный коронавирусом пожилой мужчина. У пациента было хроническое заболевание сердца, отмечает TBS. Общее число умерших от нового типа вируса в Стране восходящего солнца возросло до восьми.

Правительство японской префектуры Осака сообщило, что в стране впервые диагностировано повторное заражение коронавирусом. Заболевшая — туристический гид, которая была выписана из больницы 1 февраля, а к концу месяца вновь стала жаловаться на боли в горле и груди, писал NEWS.ru.