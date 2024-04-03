Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700 Reuters: в результате землетрясения на Тайване пострадали минимум 711 человек

По меньшей мере 711 человек пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства страны. Еще четыре человека погибли в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра подземных толчков.

Также спасатели считают, что около 77 человек оказались в ловушке под рухнувшими зданиями. Избранный президент страны Лай Циндэ, который должен вступить в должность в следующем месяце, планирует посетить пострадавший регион.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первые подземные толчки почувствовали к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья. Катаклизм стал сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.

В Сети появилось видео обрушения жилой многоэтажки после землетрясения. На кадрах можно увидеть, как жилой дом разваливается до основания на глазах окружающих. Кроме того, жители делятся роликами с поведением своих питомцев во время подземных толчков. Животные начинали носится по квартире и искать укромное место.

После разрушительного землетрясения крупнейший в мире производитель чипов компания TSMC начала эвакуировать свои производственные мощности. Отмечается, что к повреждению высокоточных полупроводниковых изделий могут привести даже незначительные колебания.