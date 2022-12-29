Число погибших в Южной Корее после пожара в туннеле возросло до шести

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Число погибших в Южной Кореи после пожара в автомобильном туннеле около Сеула возросло до шести человек, передает агентство Yonhap. Отмечается, что 29 человек получили ранения.

Сообщается, что пожар произошел в 13:49 по местному времени (07:49 мск). По предварительным данным, причиной возгорания стало столкновение автобуса и грузовика.

Авария произошла 29 декабря в шумозащитном туннеле вдоль скоростной автомагистрали в Квачхоне к югу от Сеула. Yonhap сообщал, что для тушения пожара на место прибыли около 94 пожарных машин, 129 спасателей и вертолеты. Точная причина происшествия и число пострадавших и погибших возможно будет установить после взятия ситуации под контроль.

Ранее не менее 10 человек погибли и еще 30 пострадали из-за крупного пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже. По предварительным данным, огонь вспыхнул после взрыва бензобака в казино. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые апартаменты.