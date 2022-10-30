Число погибших в Сеуле россиянок выросло до трех Посольство РФ в Южной Корее: три россиянки погибли при давке в Сеуле

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press

Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея

Число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло до трех. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее. По словам дипломатов, скончалась ранее госпитализированная женщина.

Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице, — рассказали дипломаты.

Ранее сообщалось о двух погибших и одной госпитализированной гражданках России.

Инцидент произошел в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.