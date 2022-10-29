Число погибших в давке в центре Сеула выросло до 120

Фото: AP/TASS

Число погибших в давке в центре Сеула выросло до 120, сообщило агентство Yonhap. Более 100 человек получили травмы. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. По одной из версий, трагедия произошла после того, как люди бросились в местный бар, услышав, что там побывала знаменитость.

Число погибших возросло до 120, 100 получили ранения в давке на Хэллоуин, — указано в сообщении агентства.

В Сети было опубликовано множество видеозаписей с места трагедии. На кадрах видно, как десятки пострадавших лежат на тротуаре, а прохожие и врачи пытаются их реанимировать. По данным сотрудников реанимационных центров, к ним поступил 81 звонок с жалобами на одышку. На данный момент на месте ЧП работают около 400 спасателей со всей страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил правительству обеспечить оперативное лечение раненых и тщательно обследовать места празднования Хеллоуина. Мэр Сеула О Се Хун вернулся из запланированной поездки в Европу в Южную Корею из-за трагедии.