Число погибших при землетрясениях в Японии возросло Число погибших во время землетрясений в Японии выросло до 128

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Число жертв продолжающихся в Японии землетрясений увеличилось до 128, передает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей Японии. Количество пострадавших при катаклизме японцев составляет 560 человек, при этом неизвестна судьба еще 222 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Самый серьезный ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава, где было разрушено и повреждено более 1300 домов, а спровоцированные катаклизмом пожары уничтожили порядка 300 построек. В регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, также сообщается о проблемах с топливом.

Череда мощных землетрясений в Японии началась 1 января. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Магнитуда сейсмособытия составила 5, 6 и 7.

Одно из землетрясений нанесло ущерб энергетическому оборудованию на атомной электростанции «Сика». По информации СМИ, произошла значительная утечка масла, используемого для изоляции и охлаждения. Объем потерь составил около 10 тысяч литров, однако угроза безопасности не фиксируется.

6 января метеорологическое управление Японии сообщило о необычном землетрясении с противоречивыми характеристиками, оно произошло в центре страны. По данным ведомства, магнитуда сейсмособытия составила 4,4, что является типичной характеристикой афтершока. При этом интенсивность по японской шкале достигла шести, что говорит о сильном землетрясении