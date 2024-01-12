Число погибших при землетрясении в Японии возросло Киодо: число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 215, передает агентство Киодо. Таким образом за сутки скончались еще два человека, получившие травмы во время катаклизма. По последней информации, 567 человек получили ранения и травмы от землетрясения, а с 37 людьми пока не удалось связаться для подтверждения их благополучия.

В первые дни января в Японии произошла целая череда мощнейших землетрясений. По последним данным, количество погибших превысило 202 человека.

Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6 и 7. Самый серьезный ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, а спровоцированные катаклизмом пожары уничтожили порядка 300 построек. В регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, также сообщается о проблемах с топливом.

Одно из землетрясений нанесло ущерб энергетическому оборудованию на атомной электростанции «Сика». По информации СМИ, произошла значительная утечка масла, используемого для изоляции и охлаждения. Объем потерь составил около 10 тысяч литров, однако угроза безопасности не фиксируется.