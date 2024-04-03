Число погибших при землетрясении на Тайване возросло Четыре человека погибли при землетрясении на Тайване

Фото: Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает газета China Times со ссылкой на пожарную службу. При этом число пострадавших составляет не менее 97 человек.

По сообщению газеты, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность — тропу Дэкалунь. Там погибли три человека, 40 получили ранения.

Ранее сообщалось об одном погибшем и около 50 пострадавших в результате сейсмической активности. Кроме этого, восемь человек оказались заблокированы в здании, которое накренилось из-за подземных толчков. Сейсмологи предупреждают о возможных новых землетрясениях в регионе магнитудой до 7.

При этом в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили, что пока не располагают сведениями о наличии граждан России среди пострадавших в результате серии землетрясений на Тайване. Сообщений о раненых россиянах в результате стихийного бедствия не было.

Также сообщалось, что несколько зданий в городе Хуалянь на востоке островного государства получили серьезные повреждения в результате сейсмической активности. Подземные толчки были зафиксированы в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск), эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, уточнили местные сейсмологи журналистам. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,5 км.