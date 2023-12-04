Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах выросло до 11

Фото: HANDOUT PHOTOS/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин возросло до 11 человек, сообщила газета Manila Times. Сотрудники издания отметили, что число пострадавших увеличилось до 46 человек.

Трагедия произошла во время утренней воскресной мессы. Ранее сообщалось, что в результате взрыва, прогремевшего в университете города Марави на юге Филиппин, погибли четыре человека. По данным полиции, хлопок прозвучал утром в спортзале вуза Минданао.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший решительно осудил взрыв и сообщил, что за этим стоят иностранные террористы. Политик выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что всем службам безопасности поручено обеспечивать защиту граждан, а также призвал всех сохранять спокойствие и молиться о жертвах взрыва и их родных.

Ранее в одном из районов шотландского города Эдинбург произошел взрыв в жилом доме. Хлопок было слышно за несколько километров, двоих человек удалось спасти. Здание в результате взрыва было полностью разрушено.

Также два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.